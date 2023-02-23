Китайский дипломат Ван Вэньбинь призвал американское правительство раскрыть подлинные сведения о диверсии на российских газопроводах.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь утверждает, что правительство Соединённых Штатов бездоказательно обвиняет Пекин в попытках поставок собственного оружия в Россию для его использования в украинском конфликте, что не соответствует действительности.

По мнению Вэньбиня, США обязаны раскрыть правду о своей причастности к терактам на российских трубопроводах "Северный поток" в Балтийском море.

Накануне американский расследователь Сеймур Херш заявил, что водолазы Пентагона заминировали "Северные потоки" в июне 2022 года, после чего бомбу активировали норвежские войска.