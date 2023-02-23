Собчак с сыном Платоном и дочкой Богомолова отправилась в Дубай, где их ждал царский прием
2023-02-23 13:32
Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым и детьми отправилась в Дубай, где их ждал поистине царский прием.
Известная ведущая ТВ, блогер и журналистка Ксения Собчак в компании своего супруга, театрального режиссера Константина Богомолова, их общего сына Платона и дочери мужа от первого брака Ани отправилась на курорт в Дубай.
Ксения продемонстрировала красоту вокруг и великолепный сервис на вилле, где она с родственниками остановилась.
Роскошный особняк оснащен бассейном, а вид из окна восхищает.
В своем блоге Собчак с восторгом показала каждую комнату великолепного строения.
Опубликовано: Наталья Гончарова