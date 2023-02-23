Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля 23 февраля

Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

23 февраля в честь Дня защитников Отечества Владимир Путин поучаствовал в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве, после чего произнёс речь и пообщался с журналистами. Во время выступления Путин заявил о решённости вопроса по приравниваю жителей новых регионов к статусу участников спецоперации.

Также Владимир Путин сообщил, что в украинском конфликте правда находится на стороне России, ввиду чего российские войска неизбежно одержат победу.