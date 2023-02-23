Газманов впервые высказался по поводу антироссийских заявлений Пугачевой

Исполнитель Олег Газманов признался, что ему очень неприятно обсуждать тему заявлений певицы Аллы Пугачевой против России.

Олег Газманов высказал свое отношение к заявлениям его коллеги Аллы Пугачевой против РФ и соотечественников в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!".

Певец признался, что обсуждение данной темы ему дается непросто.

Газманов заявил, что своими поступками Алла Борисовна вызвала в его сердце огромную горечь, очень сильно разочаровав его.

Артист недоумевает, как можно так относится к родной стране и своим землякам.