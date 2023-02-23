Газманов впервые высказался по поводу антироссийских заявлений Пугачевой
2023-02-23 13:48
Исполнитель Олег Газманов признался, что ему очень неприятно обсуждать тему заявлений певицы Аллы Пугачевой против России.
Олег Газманов высказал свое отношение к заявлениям его коллеги Аллы Пугачевой против РФ и соотечественников в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!".
Певец признался, что обсуждение данной темы ему дается непросто.
Газманов заявил, что своими поступками Алла Борисовна вызвала в его сердце огромную горечь, очень сильно разочаровав его.
Артист недоумевает, как можно так относится к родной стране и своим землякам.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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