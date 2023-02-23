Старовойт: ВСУ обстреляли сёла Троицкое и Гордеевка в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские бойцы обстреляли российские приграничные сёла Троицкое и Гордеевка.
В четверг днём, 23 февраля 2023 года, губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины обстреляли окрестности расположенных вблизи российско-украинской границы сёл Троицкое и Гордеевка Кореневского района.
В результате «прилётов» со стороны ВСУ жертв и пострадавших среди мирного населения региона нет, но в двух гражданских грузовых автомобилях осколками украинских снарядов выбиты окна.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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