Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские бойцы обстреляли российские приграничные сёла Троицкое и Гордеевка.

В четверг днём, 23 февраля 2023 года, губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины обстреляли окрестности расположенных вблизи российско-украинской границы сёл Троицкое и Гордеевка Кореневского района.

В результате «прилётов» со стороны ВСУ жертв и пострадавших среди мирного населения региона нет, но в двух гражданских грузовых автомобилях осколками украинских снарядов выбиты окна.