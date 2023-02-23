Приставы конфисковали у Заворотнюк авто из-за долгов

Автомобиль Porsche, владелицей которого является онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк, забрали судебные приставы из-за большой задолженности.

4 года актриса Анастасия Заворотнюк борется с самой агрессивной формой рака - гиобластомой.

Дорогостоящее лечение приводит к тому, что все остальные счета знаменитое семейство откладывает на потом.

Накануне была арестована авто Porsche Panamera, хозяйкой которого формально является мама артистки Валентина Борисовна. Задолженность по коммуналке могла стать причиной подобного решения.

Мать знаменитости - хозяйка столичной квартиры, а в 2019 году у нее уже была задолженность по услугам ЖКХ в размере 46 000 российских рублей.