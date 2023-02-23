Йеллен: США предоставят Украине около $10 миллиардов экономической помощи

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в обозримом будущем предоставит Киеву около $10 миллиардов экономической помощи.

23 февраля глава Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в Бангалоре заявила о готовности официально Вашингтона оказать финансовую помощь Украине.

Йеллен утверждает, что в ближайшие месяцы США намерены предоставить киевскому режиму дополнительную экономическую поддержку на десять миллиардов долларов.

Министр финансов США также отметила, что Вашингтон выделил Киеву уже «более сорока шести миллиардов долларов в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи».