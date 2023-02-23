Йеллен: США предоставят Украине около $10 миллиардов экономической помощи
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в обозримом будущем предоставит Киеву около $10 миллиардов экономической помощи.
23 февраля глава Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в Бангалоре заявила о готовности официально Вашингтона оказать финансовую помощь Украине.
Йеллен утверждает, что в ближайшие месяцы США намерены предоставить киевскому режиму дополнительную экономическую поддержку на десять миллиардов долларов.
Министр финансов США также отметила, что Вашингтон выделил Киеву уже «более сорока шести миллиардов долларов в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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