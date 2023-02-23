Клава Кока не успевает отвечать на звонки, так как номер ее телефона кто-то слил в Сеть
2023-02-23 14:14
Певица Клава Кока не успевает поднимать трубку, Дело в том, что номер телефона артистки "гуляет" по Сети. Теперь любой фанат может позвонить своей любимице.
Исполнительница Клава Кока не спала всю ночь сегодня.
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Дело в том, что ее телефон не умолкал. Фанаты узнали номер артистки и названивали ей без конца.
Оказывается, эта информация гуляет по Сети, а кто это сделал знаменитости остается только догадываться.
Целые сутки мобильный звезды сцены разрывается, не давая ей отдохнуть.
Опубликовано: Наталья Гончарова