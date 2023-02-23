Клава Кока не успевает отвечать на звонки, так как номер ее телефона кто-то слил в Сеть

Дело в том, что ее телефон не умолкал. Фанаты узнали номер артистки и названивали ей без конца.

Оказывается, эта информация гуляет по Сети, а кто это сделал знаменитости остается только догадываться.

Целые сутки мобильный звезды сцены разрывается, не давая ей отдохнуть.