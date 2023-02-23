Shaman в День защитников Отечества выпустил новую композицию Моя Россия, в клипе которой снял свою семью
2023-02-23 14:26
23 февраля певец Ярослав Дронов (Shaman) представил поклонникам новый трек "Моя Россия", в клипе которого показал свое семейство.
За 1 час новая композиция Shaman набрала 40 000 просмотров на Ютубе.
Песню под названием "Моя Россия" исполнитель представил на суд зрителя сегодня, 23 февраля.
Примечательно, что в клипе к новому треку Ярослав Дронов снял свою семью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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