Путин пообещал предоставить статус ветерана участникам СВО из новых регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решит вопрос предоставления статуса ветерана участникам спецоперации по защите Донбасса из новых регионов России.
23 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения с ветеранами боевых действий по случаю Дня защитника Отечества заявил о том, что бойцы Народной милиции ЛНР, ополчения ДНР, а также уроженцы Херсонской и Запорожских областей, закончивших службу из-за ранения еще до вхождения данных регионов в состав России, должны получить статус ветерана.
«Это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за своих людей, за интересы своей родины, боролись за свою землю. Сейчас все они стали гражданами России, и, конечно, мы обязательно должны – и сделаем это – включить их в перечень людей, которым должна быть оказана и будет оказана поддержка», — цитирует российского лидера информагентство «РИА Новости».
Путин также подчеркнул факт того, что забота о защитниках России является святой обязанностью государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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