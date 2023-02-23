Барановская поделилась фото без макияжа

2023-02-23 14:38

Ведущая программы "Мужское/женское" Юлия Барановская решила выложить в Сеть свой снимок без макияжа. Как Вам?

Известная ведущая Юлия Барановская выходит в эфир после работы профессионалов: парикмахеров и визажистов.

Примечательно, что знаменитость время от времени демонстрирует свою естественную внешность, публикуя в соцсетях снимки, где позирует без косметики.

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    Накануне звезда экрана поделилась фото без макияжа и обработки фотошопом.

    На лице Барановской нет ни грамма косметики, а волосы она собрала в высокий пучок.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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