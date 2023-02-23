Барановская поделилась фото без макияжа

Ведущая программы "Мужское/женское" Юлия Барановская решила выложить в Сеть свой снимок без макияжа. Как Вам?

Известная ведущая Юлия Барановская выходит в эфир после работы профессионалов: парикмахеров и визажистов.

Примечательно, что знаменитость время от времени демонстрирует свою естественную внешность, публикуя в соцсетях снимки, где позирует без косметики.