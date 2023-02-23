IVAN сообщил о том, как себя чувствует Носков, сорвавший концерт в Перми из-за плохого состояния здоровья

Исполнитель IVAN сообщил о состоянии здоровья его коллеги по сцене Николая Носкова, сорвавшего концерт в Перми.

Исполнитель IVAN (Александр Иванов) рассказал, что Николай Носков, который из-за плохого состояния здоровья сорвал свое выступление в Перми, чувствует себя сейчас намного лучше.

Коллега Носкова убежден, что исполнитель - боец и просто так сдаваться не собирается.

Александр назвал Николая героем, на песнях и голосе которого выросло все поколение Иванова.