IVAN сообщил о том, как себя чувствует Носков, сорвавший концерт в Перми из-за плохого состояния здоровья
2023-02-23 14:50
Исполнитель IVAN сообщил о состоянии здоровья его коллеги по сцене Николая Носкова, сорвавшего концерт в Перми.
Исполнитель IVAN (Александр Иванов) рассказал, что Николай Носков, который из-за плохого состояния здоровья сорвал свое выступление в Перми, чувствует себя сейчас намного лучше.
Коллега Носкова убежден, что исполнитель - боец и просто так сдаваться не собирается.
Александр назвал Николая героем, на песнях и голосе которого выросло все поколение Иванова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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