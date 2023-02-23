Стрелков обвинил ЧВК «Вагнер» в убийстве капитана Мангушева

Игорь Стрелков утверждает, что бойцы ЧВК "Вагнер" ответственны за убийство российского военного капитана Игоря Мангушева

23 февраля экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что считает частную военную кампанию "Вагнер" причастной к убийству капитана 4 бригады 2 Армейского корпуса 8 армии вооружённых сил России Игоря Мангушева с, который носил позывной "Берег".

Известно, что Мангушев вёл Telegram-канал "Записки авантюриста" и около месяца назад получил слепое огнестрельное ранение головы, после чего скончался в реанимации.