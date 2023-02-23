Николаев выпустил свою новую композицию Никогда в память о друге, погибшем в автомобильной аварии

Исполнитель Игорь Николаев представил свою новую песню под названием "Никогда", которая посвящена покойному другу музыканта, композитору Виктору Резникову, который погиб в ДТП.

Игорь Николаев написал посвятил свою новую композицию под названием "Никогда" покойному другу, композитору Виктору Резникову, погибшему в аварии.

Резников является композитором музыки к этой песне. Музыкант разбился в ДТП в феврале 1992 года.

Слова к треку написаны поэтессой Татьяной Калининой.

Пост в память своему другу Николаев опубликовал на страничке в соцсетях.