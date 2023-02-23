Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили около 85 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты уничтожили около 85 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

23 февраля официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что подразделения армии России поразили живую силу и технике Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики и села Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Конашенков уточнил, что в результате нанесённого российскими военнослужащими огневого поражения ликвидировано до 85 единиц личного состава ВСУ.

Помимо прочего, уничтожено две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.