Газманов старается не надоедать 41-летнему сыну Родиону, который ни разу не был женат, вопросами о личной жизни
2023-02-23 15:40
Родиону Газманову 41 год, а он до сих пор не женат. Его отец и коллега Олег Газманов переживает за сына в этом плане, но вопросы о личной жизни задает очень аккуратно.
41-летний певец Родион Газманов ни разу не был женат, из-за чего переживает его отец и коллега по сцене Олег Газманов.
Несмотря на свои эмоции по поводу мудрый родитель старается не надоедать сыну вопросами о личной жизни, считая тему женитьбы и появления наследников на свет щепетильной.
Об этом старший Газманов рассказал, будучи гостем Ютуб-шоу "Алена, блин!".
Опубликовано: Наталья Гончарова