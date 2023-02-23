Газманов старается не надоедать 41-летнему сыну Родиону, который ни разу не был женат, вопросами о личной жизни

Родиону Газманову 41 год, а он до сих пор не женат. Его отец и коллега Олег Газманов переживает за сына в этом плане, но вопросы о личной жизни задает очень аккуратно.

41-летний певец Родион Газманов ни разу не был женат, из-за чего переживает его отец и коллега по сцене Олег Газманов.

Несмотря на свои эмоции по поводу мудрый родитель старается не надоедать сыну вопросами о личной жизни, считая тему женитьбы и появления наследников на свет щепетильной.

Об этом старший Газманов рассказал, будучи гостем Ютуб-шоу "Алена, блин!".