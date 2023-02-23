Минфин США: экономика России хорошо справляется с санкциями

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила об устойчивости российской экономики к западному давлению.

23 февраля американский министр финансов Джанет Йеллен публично заявила, что российская экономика хорошо противостоит санкциям коллективного Запада, хотя предполагалось, что они нанесут существенный ущерб экономическим процессам в России после их введения в связи с началом спецоперации.

При этом Йеллен считает, что в настоящий момент российская экономика страдает от значительного дефицита государственного бюджета, который не может быть оперативно восполнен.