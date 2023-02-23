Успенская поздравила участников спецоперации с Днем защитников Отечества, пожелав вернуться живыми домой
2023-02-23 15:51
Сегодня 23 февраля - День защитников Отечества. Не обошла стороной этот повод и исполнительница Любовь Успенская, поздравив настоящих мужчин с их праздником.
Певица Любовь Успенская, общаясь с корреспондентами ФАН, поздравила настоящих мужчин России с 23 февраля.
В этом году данный праздник особенно актуален на фоне проведения СВО.
Успенская пожелала участникам спецоперации в этот день победы, здоровья и вернуться домой живыми и невредимыми.
Опубликовано: Наталья Гончарова