Успенская поздравила участников спецоперации с Днем защитников Отечества, пожелав вернуться живыми домой

Сегодня 23 февраля - День защитников Отечества. Не обошла стороной этот повод и исполнительница Любовь Успенская, поздравив настоящих мужчин с их праздником.

Певица Любовь Успенская, общаясь с корреспондентами ФАН, поздравила настоящих мужчин России с 23 февраля.

В этом году данный праздник особенно актуален на фоне проведения СВО.

Успенская пожелала участникам спецоперации в этот день победы, здоровья и вернуться домой живыми и невредимыми.