Пригожин и ЧВК «Вагнер» записали поздравительное видео из Артемовска

Евгений Пригожин поздравил россиян с Днём защитника Отечества из Артемовска в ДНР.

23 февраля основатель и лидер частной военной кампании "Wagner Group" записал видеопоздравление с Днём защитника Отечества, находясь при этом в Артемовске. На записи Пригожин выражает благодарность всем российским военным подразделениям и сотрудникам оружейных предприятий, в том числе производящих боеприпасы.

Примечательно, что ранее в тот же день Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" начали получать долгожданные боеприпасы от Министерства обороны России.