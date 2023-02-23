Дуда вручил награды польским полицейским за разминирование Украины

Анджей Дуда вручил госнаграды полицейским из Польши, которые тайно разминировали украинские территории.

Вечером 23 февраля президент Польши Анджей Дуда вручил государственные награды 98 сотрудникам местных правоохранительных органов, поблагодарив их за участие в операции по разминированию территорий Украины во время российской СВО.

Накануне издание Wirtualna Polska сообщило, что с октября 2022 почти сто польских полицейских тайно участвовали в миссии по разминированию украинских земель по запросу Киева. Известно, что офис Зеленского просил помочь в разминировании своих территорий все страны организации ATLAS, однако помочь ВСУ в разминировании решились лишь польские работники МВД.