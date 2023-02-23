Фанаты заподозрили Бузову в беременности из-за изменений в ее фигуре

Ольга Бузова несколько недель снимается в шоу "Звезды в Африке", регулярно выкладывая свои снимки в сеть. Поклонники артистки подозревают, что артистка в положении.

Ольга Бузова занята съемками в шоу "Звезды в Африке".

Знаменитость не забывает делиться снимками со своими подписчиками.

Фолловеры поющей ведущей не могли не заметить, что у нее округлился живот и грудь выросла в размерах.

Самые наблюдательные фанаты звезды экрана сделали вывод, что она ждет ребенка.

Никаких комментариев по поводу от самой Бузовой не было.