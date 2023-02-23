Агенты СБУ арестовали имущество жены Медведчука на 5,6 млрд гривен

В Украине арестовали собственность Оксаны Марченко, являющуюся супругой Виктора Медведчука.

23 февраля Служба безопасности Украины опубликовала пресс-релиз, в котором уведомила, что ведомство наложило арест на два земельных участка, четыре дома на крымском полуострове и в Киеве, а также десять автомобилей. Утверждается, что всё арестованное имущество принадлежит жене политика Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Примечательно, что ранее Медведчук попал в плен к украинским военным, но был обменен на российских солдат и бойцов нацбатальона "Азов", который признан террористическим в России.