Гузеева рассказала, как живет без проекта «Давай поженимся!», который вела много лет

Актриса и ведущая Лариса Гузеева рассказала, чем занята без проекта «Давай поженимся!».

Лариса Гузеева много лет вела передачу "Давай поженимся!", которая не выходит в эфир телевидения почти год.

Знаменитости есть, чем заняться. Оказывается, она является ведущей подкастов Первого канала под названием "Письма", суть которого в изучении и обсуждении переписки писателей, художников с гостями проекта.

Лариса Александровна пожаловалась, что сейчас о том, над чем ты работаешь обязательно надо сообщать в соцсетях. В противном случае "будто тебя нет".