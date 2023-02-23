Советник министра спорты Ирана погиб в результате крушения вертолёта

Помощник министра спорта Ирана скончался из-за падения вертолёта на юге страны.

Вечером 23 февраля ряд иранских средств массовой информации экстренно сообщили о том, что на юге страны разбился вертолёт главы Министерства спорта Ирана Сейеда Хамида Саджади Хазаве, который получил ранения и был срочно госпитализирован в одну из ближайших больниц.

По данным СМИ, в настоящий момент жизни и здоровью Хазаве ничего не угрожает, однако в результате крушения небесного судна погиб его советник.