Сийярто: МИД Венгрии готовит визит Орбана в Киев

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто рассказал о подготовке поездки в Киев для Виктора Орбана.

Вечером четверга министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал интервью местному телеканалу Index, где публично заявил, что в настоящий момент поездка венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев неактуальна, однако ведомство всё равно занято подготовкой такой поездки.

Примечательно, что Владимир Зеленский не приглашал Орбана посетить Украину, а сам премьер Венгрии отказался аплодировать украинскому президенту на саммите в Брюсселе.