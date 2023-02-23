Гагарина пожаловалась на плохое самочувствие из-за затянувшейся зимы

Певица Полина Гагарина не стала скрывать, что состояние ее здоровья оставляет желать лучшего. Что мучает знаменитость?

Полина Гагарина пожаловалась на аллергию из-за холодов, которые никак не закончатся.

Также звезду сцены мучает бессонница. Эта проблема одолела артистку из-за чрезмерных нагрузок.

Знаменитость не только выступает на сцене с концертами, записывает композиции и репетирует, но и снимается в телевизионных проектах. К примеру, сейчас Гагарина является наставником очередного сезона шоу "Голос", съемки которого уже начались.