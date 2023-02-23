Гагарина пожаловалась на плохое самочувствие из-за затянувшейся зимы
Певица Полина Гагарина не стала скрывать, что состояние ее здоровья оставляет желать лучшего. Что мучает знаменитость?
Полина Гагарина пожаловалась на аллергию из-за холодов, которые никак не закончатся.
Также звезду сцены мучает бессонница. Эта проблема одолела артистку из-за чрезмерных нагрузок.
Знаменитость не только выступает на сцене с концертами, записывает композиции и репетирует, но и снимается в телевизионных проектах. К примеру, сейчас Гагарина является наставником очередного сезона шоу "Голос", съемки которого уже начались.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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