Лукашенко назвал «мелким и неприличным шагом» визит Байдена в Киев

Александр Лукашенко раскритиковал поездку американского президента Джо Байдена в столицу Украины.

Вечером 23 февраля Александр Лукашенко публично заявил, что считает "попугайничеством, мелким и неприличным шагом" поездку Джо Байдена в Киев, где президент Соединённых Штатов накануне встретился с Владимиром Зеленским.

По мнению Лукашенко, действия Байдена направлены не на оказание помощи Украине, на на извлечение личной выгоды, поскольку таким образом американский президент пытается поднять свои рейтинги в преддверии новой избирательной кампании в США. Также Александр Лукашенко рекомендовал Киеву и Западу прислушаться к речи главы Китая Си Цзиньпина по украинскому кризису.