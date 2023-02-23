Лукашенко назвал «мелким и неприличным шагом» визит Байдена в Киев
Александр Лукашенко раскритиковал поездку американского президента Джо Байдена в столицу Украины.
Вечером 23 февраля Александр Лукашенко публично заявил, что считает "попугайничеством, мелким и неприличным шагом" поездку Джо Байдена в Киев, где президент Соединённых Штатов накануне встретился с Владимиром Зеленским.
По мнению Лукашенко, действия Байдена направлены не на оказание помощи Украине, на на извлечение личной выгоды, поскольку таким образом американский президент пытается поднять свои рейтинги в преддверии новой избирательной кампании в США. Также Александр Лукашенко рекомендовал Киеву и Западу прислушаться к речи главы Китая Си Цзиньпина по украинскому кризису.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Клявер и Костюшкин готовят к выходу новую песню для фанатов группы Чай вдвоем
Несмотря на то, что группа "Чай вдвоем" перестала существовать в 2012 году, ее экс-участники решили записать соместную песню, посвятив ее поклонникам музыкального коллектива, который распался.Подробнее...
-