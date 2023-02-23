Центробанки стран G7 будут восстанавливать инфраструктуру Украины
Представители Группы Семи договорились о восстановлении украинской инфраструктуры от последствий российской спецоперации.
23 февраля в индийском городе Бангалор прошло заседание представителей "Большой двадцатки", на котором присутствовали главы Центральных банков государств-участников G7. Во время мероприятия лидеры Центробанков Группы Семи согласовали проведение совместной политики по восстановлению инфраструктуры Украины.
При этом представители Центральных банков "Большой семёрки" выразили уверенность, что финансовая помощь позволит Киеву не отвлекаться от ведения боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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