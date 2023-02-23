Подоляк: Россия разжигает протесты в Молдавии для отвлечения от Украины
Михаил Подоляк обвинил правительство РФ в попытках разжечь политический кризис в Молдавии.
23 февраля журналисты издания RaiNews24 опубликовали интервью с главой офиса Зеленского Михаилом Подоляком, который заявил, что власти России якобы искусственно разжигают акции протеста в Кишинёве с целью отвлечения внимания мировой общественности от темы спецоперации в Украине.
Накануне советник Зеленского Алексей Арестович сообщил, что подразделения ВСУ в состоянии захватить Приднестровье за трое суток, передав его под контроль правительства Молдавии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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