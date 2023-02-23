Подоляк: Россия разжигает протесты в Молдавии для отвлечения от Украины

Михаил Подоляк обвинил правительство РФ в попытках разжечь политический кризис в Молдавии.

23 февраля журналисты издания RaiNews24 опубликовали интервью с главой офиса Зеленского Михаилом Подоляком, который заявил, что власти России якобы искусственно разжигают акции протеста в Кишинёве с целью отвлечения внимания мировой общественности от темы спецоперации в Украине.

Накануне советник Зеленского Алексей Арестович сообщил, что подразделения ВСУ в состоянии захватить Приднестровье за трое суток, передав его под контроль правительства Молдавии.