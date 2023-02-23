Уоллес: страны Восточной Европы поставят Киеву истребители МиГ-29
Глава британского Минобороны Бен Уоллес сообщил о готовности некоторых государств предоставить Украине боевые самолёты.
В четверг глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес дал интервью изданию LBC, где публично заявил, что в настоящий момент страны Восточной Европы активно обсуждают поставку советских истребителей МиГ-29 в Украину, и как минимум одно из этих государств может решиться на отправку военных самолётов Киеву.
Также Уоллес отказался отвечать на вопрос о том, могут ли страны Североатлантического альянса предоставить ВСУ доступ к современным истребителям западного образца.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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