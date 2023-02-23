Ходченкова появилась на премьере картины Бешенство в компании незнакомца
Актриса Светлана Ходченкова прибыла на премьеру фильма Дмитрия Дьяченко "Бешенство" в компании незнакомца.
Светлана Ходченкова посетила премьеру остросюжетного фильма "Бешенство" в обществе незнакомого публике мужчины.
Знаменитость не любит посвящать окружающих в свою личную жизнь. А тут...
Было заметно, что Светлана старается не показывать эмоций. Мужчина, пришедший с артисткой, был в кепке и очках.
После просмотра кинофильма Ходченкова со спутником направилась в итальянский ресторан "Palazzo Ducale", расположенном на Тверском бульваре столицы.
Личность мужчины так и не удалось установить.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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