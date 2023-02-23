El Periodico: Верещук заявила о неготовности Украины к переговорам с Россией
Ирина Верещук утверждает, что в настоящий момент украинское правительство не сядет за стол переговоров с Москвой.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук дала интервью журналистам новостного издания El Periodico, где публично заявила, что сейчас администрация Киева не может возобновить переговоры с правительством России, поскольку Владимир Зеленский считает, что российская сторона не хочет участвовать в переговорном процессе.
По мнению Верещук, Россия продолжает подготовку к полномасштабному конфликту, который может угрожать другим государствам помимо Украины, поэтому переговоры с Кремлём в данный момент исключены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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