El Periodico: Верещук заявила о неготовности Украины к переговорам с Россией

Ирина Верещук утверждает, что в настоящий момент украинское правительство не сядет за стол переговоров с Москвой.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук дала интервью журналистам новостного издания El Periodico, где публично заявила, что сейчас администрация Киева не может возобновить переговоры с правительством России, поскольку Владимир Зеленский считает, что российская сторона не хочет участвовать в переговорном процессе.

По мнению Верещук, Россия продолжает подготовку к полномасштабному конфликту, который может угрожать другим государствам помимо Украины, поэтому переговоры с Кремлём в данный момент исключены.