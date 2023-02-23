Филиппо: Тайвань станет «второй Украиной» из-за вмешательства США
Флориан Филиппо заявил о способности тайваньского острова превратиться во "вторую Украину" из-за действий американского правительства.
23 февраля французский оппозиционный политик Флориан Филиппо опубликовал новый пост в соцсетях, где заявил, что правительство Соединённых Штатов об увеличении численности американской армии на Тайване в четыре раза.
По мнению Филиппо, такие внешнеполитические шаги администрации Вашингтона лишены рациональности и могут привести к превращению Тайваня во "вторую Украину".
Также Флориан Филиппо утверждает, что действия блока НАТО похожи на полномасштабную подготовку к мировой войне с Россией и Китаем, которая может состояться ближе к 2030 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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