WSJ: США более чем в 3 раза увеличат численность своей армии в Тайване
Издание Wall Street Journal сообщило о возможности увеличения американского военного контингента на тайваньском острове.
Журналисты газеты Wall Street Journal опубликовали статью от 23.02.23, в которой утверждается, что Пентагон готовится к увеличению числа американских военных на острове Тайвань, перебросив туда от 100 до 200 солдат. В прошлом году на тайваньском острове находились лишь 30 военных, что говорит об увеличении их присутствия в государстве более чем в три раза.
Французский политик Флориан Филиппо утверждает, что непродуманная внешняя политика Соединённых Штатов могут превратить Тайвань во "вторую Украину".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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