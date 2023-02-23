Издание Wall Street Journal сообщило о возможности увеличения американского военного контингента на тайваньском острове.

Журналисты газеты Wall Street Journal опубликовали статью от 23.02.23, в которой утверждается, что Пентагон готовится к увеличению числа американских военных на острове Тайвань, перебросив туда от 100 до 200 солдат. В прошлом году на тайваньском острове находились лишь 30 военных, что говорит об увеличении их присутствия в государстве более чем в три раза.

Французский политик Флориан Филиппо утверждает, что непродуманная внешняя политика Соединённых Штатов могут превратить Тайвань во "вторую Украину".