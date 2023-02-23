Маляр: Украина скоро получит системы ПВО Patriot и SAMP/T
2023-02-23 17:36
Представитель Минобороны Украины Анна Маляр анонсировала передачу западных систем ПВО Киеву.
Вечером четверга замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр опубликовала новый пост в своём Telegram-канале, где публично заявила, что в ближайшее время страны коллективного Запада поставят украинским войскам системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T.
При этом Маляр выразила уверенность в том, что подобные системы ПВО в состоянии эффективно перехватывать российские баллистические ракеты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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