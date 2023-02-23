Шойгу: попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки стран коллективного Запада расчленить Россию и лишить её независимости обречены на провал.

23 февраля глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии, посвященного Дню защитника Отечества заявил, что все попытки западных стран расчленить Россию и лишить её независимости при помощи Украины обречены на провал.

«Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне - главная ценность, надежная опора независимости России», — отметил глава российского оборонного ведомства.

Шойгу также направил слова благодарности всем, кто сейчас находится на передовой, защищая мирное население республик Донбасса в ходе спецоперации России на Украине.