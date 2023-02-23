Застройщик оштукатуривает 42-футовую фотографию новой жены на здании после завершения развода
81-летний Гарри Маклоу после развода поместил на принадлежащем ему высоком здании две большие фотографии: свою и новой жены
81-летний Гарри Маклоу - застройщик, которому принадлежит одно из самых высоких жилых зданий в Западном полушарии.
Когда он завершил свой 14-недельный бракоразводный процесс против своей бывшей жены Линды, с которой прожил 50 лет, он использовал фасад здания, чтобы отпраздновать это событие.
В особенно неприятном повороте событий предполагалось, что в здании разместится и квартира Линды, но она смогла выйти из своего контракта при их разводе.
Он оштукатурил фотографию себя и своей новой жены Патрисии Ландо, чтобы возвестить всем о своей любви. Изображения получились не просто большими, а огромными.
Маклоу для New York Times:
Я не смог нанять самолет с баннером, чтобы он летал вдоль береговой линии. Я подумал: у меня есть здание. Почему бы мне просто не повесить баннер на своем собственном здании?
Моя жена выглядит великолепно, и мне нравится моя фотография.
Как долго фотографии будут украшать высотное здание, Макклоу еще не решил, но в ближайшее время удалять их застройщик не собирается.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Клявер и Костюшкин готовят к выходу новую песню для фанатов группы Чай вдвоем
Несмотря на то, что группа "Чай вдвоем" перестала существовать в 2012 году, ее экс-участники решили записать соместную песню, посвятив ее поклонникам музыкального коллектива, который распался.Подробнее...