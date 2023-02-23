Шойгу: Запад использует Украину для попытки расчленить Россию

Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днём защитников Отечества, рассказав о причинах использования Киева против России западными странами.

23 февраля глава Министерств обороны России Сергей Шойгу произнёс поздравительную речь в адрес отечественных военнослужащих, где поблагодарил их за защиту интересов страны в ходе спецоперации. По мнению Шойгу, западные лидеры используют Украину для попытки расчленения Российской Федерации.

При этом Сергей Шойгу отметил, что считает такие попытки коллективного Запада заведомо неудачными, поскольку войска РФ героически защищают свою родину.