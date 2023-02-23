Сийярто: Венгрия не намерена отправлять оружие Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен отправлять оружие Украине, вне зависимости от правового положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

23 февраля глава Министерства иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто в интервью изданию Index заявил, что поставки оружия киевскому режиму и поражение в правах венгерского национального меньшинства в Закарпатье никак не связаны между собой.

Сийярто пояснил, что Венгрия не накачивает оружием Украину, так как считает, что оно неминуемо приведёт не только к затягиванию, но и к эскалации украинского конфликта.