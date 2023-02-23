Сийярто: Венгрия не намерена отправлять оружие Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен отправлять оружие Украине, вне зависимости от правового положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
23 февраля глава Министерства иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто в интервью изданию Index заявил, что поставки оружия киевскому режиму и поражение в правах венгерского национального меньшинства в Закарпатье никак не связаны между собой.
Сийярто пояснил, что Венгрия не накачивает оружием Украину, так как считает, что оно неминуемо приведёт не только к затягиванию, но и к эскалации украинского конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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