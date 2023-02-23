Подольская заявила, что ее дети не будут учиться за рубежом
2023-02-23 17:40
Певица Наталья Подольская категорически против обучения своих детей в зарубежных школах. Что не нравится артистке в образовании за границей?
Наталья Подольская заверила, что и она, и ее муж Владимир Пресняков против того, чтобы их наследники обучались в школе за границей.
Певица объяснила это нежелание тем, что дети не должны быть далеко от дома.
Артистка отметила, что такое положение вещей будет сохраняться до достижения ее детьми осознанного возраста.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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