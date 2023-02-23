Подольская заявила, что ее дети не будут учиться за рубежом

Певица Наталья Подольская категорически против обучения своих детей в зарубежных школах. Что не нравится артистке в образовании за границей?

Наталья Подольская заверила, что и она, и ее муж Владимир Пресняков против того, чтобы их наследники обучались в школе за границей.

Певица объяснила это нежелание тем, что дети не должны быть далеко от дома.

Артистка отметила, что такое положение вещей будет сохраняться до достижения ее детьми осознанного возраста.