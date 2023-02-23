Лукашенко заявил о неизбежности конфликта в Украине, поддержав СВО

Александр Лукашенко считает, что предотвратить конфликт в Украине было нельзя из-за нежелания Киева следовать Минским соглашениям.

В четверг Александр Лукашенко дал интервью прибывшим в Минск представителям государственных СМИ Китая, где публично заявил, что считает оправданным начало спецоперации в Украине, поскольку российско-украинский конфликт был неизбежен из-за нежелания Киева следовать Минским договорённостям.

При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что СВО в Украине началась своевременно, позволив России нивелировать угрозы у собственных границ.