Лукашенко заявил о неизбежности конфликта в Украине, поддержав СВО
Александр Лукашенко считает, что предотвратить конфликт в Украине было нельзя из-за нежелания Киева следовать Минским соглашениям.
В четверг Александр Лукашенко дал интервью прибывшим в Минск представителям государственных СМИ Китая, где публично заявил, что считает оправданным начало спецоперации в Украине, поскольку российско-украинский конфликт был неизбежен из-за нежелания Киева следовать Минским договорённостям.
При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что СВО в Украине началась своевременно, позволив России нивелировать угрозы у собственных границ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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