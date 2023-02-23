Лукашенко: Украина могла вернуть Донбасс, выполнив Минские соглашения

Александр Лукашенко считает, что Кием мог вернуть территории Донбасса под свой контроль, но упустил данный шанс.

Вечером 23 февраля Александр Лукашенко сообщил, что украинское правительство могло бы управлять Донбассом уже сейчас, если бы ранее администрация Киева решилась на выполнение положений Минских соглашений. По мнению Лукашенко, ввиду отказа украинских властей следовать договорённостям, Россия поступила правильно, начав спецоперацию.

Также Александр Лукашенко отметил, что ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший немецкий канцлер Ангела Меркель назвали Минские соглашения невыполнимыми, назвав их целью дать время Украине на подготовку к войне с Россией.