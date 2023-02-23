Сийярто: Венгрия не поставит оружие Украине из-за страха эскалации

Клявер и Костюшкин готовят к выходу новую песню для фанатов группы Чай вдвоем

Несмотря на то, что группа "Чай вдвоем" перестала существовать в 2012 году, ее экс-участники решили записать соместную песню, посвятив ее поклонникам музыкального коллектива, который распался.

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