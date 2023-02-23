Сийярто: Венгрия не поставит оружие Украине из-за страха эскалации
Петер Сийярто объяснил отказ венгерского правительства от поставок оружия Киеву.
23 февраля глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сияйрто сообщил, что администрация Будапешта отказывается поставлять оружие украинским войскам, поскольку опасается эскалации конфликта, что явно навредит проживающим на территории Украины венгерским национальным меньшинствам.
Также Сийярто признался, что власти Венгрии блокируют некоторые инициативы Евросоюза в отношении Киева из-за ущемления прав венгров в Закарпатье.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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