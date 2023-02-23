Литвинова, прибывшая в РФ, опубликовала в Сети редкий снимок со своей матерью
2023-02-23 17:53
Рената Литвинова прибыла на юбилей своей мамы. День рождения родительница знаменитости отмечает сегодня, 23 февраля. Звезда экрана разместила в Сети редкое фото со своей матерью.
Матери Ренаты Литвиновой Алисе Михайловне сегодня, 23 февраля, исполняется 85 лет.
Актриса прибыла на юбилей к близкой родственнице, а по случаю разместила в Сети редкое фото со своей родительницей.
По фото видно, как мать и дочь похожи.
О том, сколько времени звезда экрана и сцены собирается еще пробыть в России, информация отсутствует.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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