Литвинова, прибывшая в РФ, опубликовала в Сети редкий снимок со своей матерью

Рената Литвинова прибыла на юбилей своей мамы. День рождения родительница знаменитости отмечает сегодня, 23 февраля. Звезда экрана разместила в Сети редкое фото со своей матерью.

Матери Ренаты Литвиновой Алисе Михайловне сегодня, 23 февраля, исполняется 85 лет.

Актриса прибыла на юбилей к близкой родственнице, а по случаю разместила в Сети редкое фото со своей родительницей.

По фото видно, как мать и дочь похожи.

О том, сколько времени звезда экрана и сцены собирается еще пробыть в России, информация отсутствует.