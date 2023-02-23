Лукашенко: конфликт в Украине был неизбежен

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинский конфликт был неизбежен, а Россия упредила действия Украины и коллективного Запада, начав спецоперацию.

23 февраля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая заявил о том, что конфликт в Украине был неизбежен.

«Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжёлыми», — выразил своё мнение белорусский лидер.

Лукашенко также напомнил о резонансных признаниях экс-президента Французской Республики Франсуа Олланда и бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что мирные Минские соглашения использовались исключительно для того, чтобы выиграть время для накачки оружием Украины.