Лукашенко: конфликт в Украине был неизбежен
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинский конфликт был неизбежен, а Россия упредила действия Украины и коллективного Запада, начав спецоперацию.
23 февраля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая заявил о том, что конфликт в Украине был неизбежен.
«Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, не упредила действия Украины, да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжёлыми», — выразил своё мнение белорусский лидер.
Лукашенко также напомнил о резонансных признаниях экс-президента Французской Республики Франсуа Олланда и бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что мирные Минские соглашения использовались исключительно для того, чтобы выиграть время для накачки оружием Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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