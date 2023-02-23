Клявер и Костюшкин готовят к выходу новую песню для фанатов группы Чай вдвоем

Несмотря на то, что группа "Чай вдвоем" перестала существовать в 2012 году, ее экс-участники решили записать соместную песню, посвятив ее поклонникам музыкального коллектива, который распался.

Экс-солисты "Чай вдвоем" Денис Клявер и Стас Костюшкин решили порадовать поклонников группы совместным треком.

Речь о воссоединении музыкального коллектива не идет, но новость о выпуске композиции очень взволновала поклонников музыкантов.

Примечательно, что все детали относительно песни, даты релиза содержатся в строжайшем секрете.