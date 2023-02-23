Пьеха разместил свежий снимок с Броневицкой в Сети с дня рождения матери

Стас Пьеха поделился с поклонниками свежей фотографией со своей мамой и коллегой по сцене Илоной Броневицкой и другими родственниками.

Известный певец Стас Пьеха поделился в социальных сетях свежим семейным снимком.

На фотографии позируют сам музыкант, его мама и коллега Илона Броневицкая, сестра и ее дочь.

Родственники запечатлены на совместном фото в честь дня рождения Броневицкой.

Певице на днях исполнилось 62 года, по этой причине она вся в цветах на снимке.