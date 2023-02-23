Лукашенко назвал неприличным шагом визит Байдена в Киев

Александр Лукашенко заявил, что визит президента США Джозефа Байдена в столицу Украины является мелким, неприличным шагом.

23 февраля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью представителям китайских СМИ Лу Цзиньбо и Ли Тунтун высказал своё мнение по поводу официального визита американского лидера Джо Байдена в Киев.

Лукашенко выразил свою уверенность в том, что посещение Байденом столицы Украины является «мелким, неприличным шагом», отметив, что действующий президент США хочет «на коне войны прискакать в эту выборную кампанию», которая состоится в следующем 2024 году.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что ценит Джо Байдена за то, что он спросил разрешения у России или предупредил Россию перед поездкой в Киев.