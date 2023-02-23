Гладков: мирная жительница погибла при обстреле села Борисовка со стороны ВСУ
2023-02-23 18:30
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 51-летняя мирная жительница погибла при обстреле села Борисовка Волоконовского района со стороны ВСУ.
В четверг вечером, 23 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в результате обстрела села Борисовка Волоконовского района со стороны Вооружённых сил Украины погибла 51-летняя мирная жительница, её дочь получила ранения.
Помимо прочего, украинскими снарядами был разрушен дом, где на момент «прилётов» не было жильцов.
Осколками боеприпасов также повреждены два частных домовладения: нарушено газоснабжение, выбиты окна, посечены фасады и кровля зданий.
Опубликовано: Диана Мудреченко