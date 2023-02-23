Старовойт: ВСУ обстреляли детский сад «Сказка» в посёлке Тёткино Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли детский сад «Сказка» в посёлке Тёткино, часть населённого пункта обесточена.

23 февраля губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил, что посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

Старовойт уточнил, что ВСУ выпустили по курскому селу 6 снарядов. Жертв и пострадавших среди жителей Тёткино нет, однако есть существенные повреждения в гражданском секторе.

В детском саду «Сказка» повреждено остекление, в то время как в районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесён десяти жилым домам, в частности, осколками украинских снарядов посечены фасады, выбиты окна, есть повреждения кровли и заборов.